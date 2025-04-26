أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 26 أبريل 2025، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أبرز أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

شراء: 50.8781 جنيه

بيع: 51.0169 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 58.0824 جنيه

بيع: 58.2562 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.6882 جنيه

بيع: 67.8780 جنيه

الفرنك السويسري:

شراء: 61.8804 جنيه

بيع: 62.0870 جنيه

الدولار الكندي:

شراء: 36.8068 جنيه

بيع: 36.9206 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

شراء: 35.9308 جنيه

بيع: 36.0314 جنيه

الدولار الأسترالي:

شراء: 32.6281 جنيه

بيع: 32.7426 جنيه

الكرونة السويدية:

شراء: 5.3081 جنيه

بيع: 5.3312 جنيه

الكرونة النرويجية:

شراء: 4.8917 جنيه

بيع: 4.9073 جنيه

الكرونة الدنماركية:

شراء: 7.7807 جنيه

بيع: 7.8025 جنيه

اليوان الصيني:

شراء: 6.9796 جنيه

بيع: 7.0004 جنيه

العملات العربية:

الريال السعودي:

شراء: 13.5635 جنيه

بيع: 13.6012 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.8508 جنيه

بيع: 13.8905 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.1541 جنيه

بيع: 166.6619 جنيه

الدينار الأردني:

شراء: 71.6592 جنيه

بيع: 72.0577 جنيه

الريال القطري:

شراء: 13.9011 جنيه

بيع: 13.9772 جنيه

الريال العُماني:

شراء: 132.1439 جنيه

بيع: 132.5217 جنيه

الدينار البحريني:

شراء: 134.9730 جنيه

بيع: 135.3628 جنيه