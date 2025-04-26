أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 26 أبريل 2025، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أبرز أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
شراء: 50.8781 جنيه
بيع: 51.0169 جنيه
اليورو الأوروبي:
شراء: 58.0824 جنيه
بيع: 58.2562 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء: 67.6882 جنيه
بيع: 67.8780 جنيه
الفرنك السويسري:
شراء: 61.8804 جنيه
بيع: 62.0870 جنيه
الدولار الكندي:
شراء: 36.8068 جنيه
بيع: 36.9206 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
شراء: 35.9308 جنيه
بيع: 36.0314 جنيه
الدولار الأسترالي:
شراء: 32.6281 جنيه
بيع: 32.7426 جنيه
الكرونة السويدية:
شراء: 5.3081 جنيه
بيع: 5.3312 جنيه
الكرونة النرويجية:
شراء: 4.8917 جنيه
بيع: 4.9073 جنيه
الكرونة الدنماركية:
شراء: 7.7807 جنيه
بيع: 7.8025 جنيه
اليوان الصيني:
شراء: 6.9796 جنيه
بيع: 7.0004 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
شراء: 13.5635 جنيه
بيع: 13.6012 جنيه
الدرهم الإماراتي:
شراء: 13.8508 جنيه
بيع: 13.8905 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء: 166.1541 جنيه
بيع: 166.6619 جنيه
الدينار الأردني:
شراء: 71.6592 جنيه
بيع: 72.0577 جنيه
الريال القطري:
شراء: 13.9011 جنيه
بيع: 13.9772 جنيه
الريال العُماني:
شراء: 132.1439 جنيه
بيع: 132.5217 جنيه
الدينار البحريني:
شراء: 134.9730 جنيه
بيع: 135.3628 جنيه