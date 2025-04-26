أضرار تناول المسكنات والمخدر خاصة قبل النوم

اعتاد الكثير من الاشخاص على تناول المسكنات قبل النوم بصورة متكررة وهناك أضرار تنتج عن الاستخدام الخاطئ لكن يجب عليك تحديد نوع المسكن والكمية ومدى التكرار، هذا ما أفاد إليه الدكتور محمد عز العرب استشارى الباطنة والجهاز الهضمي والكبد

وأضاف أن تناول الباراسيتامول آمن إذا تم تناوله بجرعة محددة ولفترة بسيطة ، حتى قبل النوم، لكن الإفراط منه قد يضر الكبد، ويعرض الجسم لأعراض أو مضاعفات صحية.

أعراض تناول المسكنات والمخدر

وأشار إلى أن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يؤدي لمشاكل فى المعدة مثل القرحة والالتهاب ، ويعرض الكلى لترسبات ومشاكل صحية ، ترفع من فرص ارتفاع ضغط الدم إذا تم استخدامها لمدة طويلة أو على معدة فارغة، وتحديدا قبل النوم.

وأكد عز العرب أما أنواع المسكنات القوية المفعول والمدرجة فى جدول المخدرات فهى مؤكد لها أضرار جسيمة ، وقد تؤدي الى الإدمان، الكسل والنوم الزائد، مشاكل تنفسية أثناء النوم، أو قلق و هلوسة في نظام النوم، لذا لا تتعاطي تلك المخدرات الا باشراف طبي وتحديد الكمية .

وأن تناول المسكنات بصورة دائمة مهما كان نوعها وبكمية كبيرة ، قد يؤدى إلى تحمل الجسم للدواء آكثر من اللازم ، مما يستلزم جرعة أكبر لتسكين نفس الألم .

ولكن يجب الانتباه إلى أضرار الإفراط في تناول المسكنات.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

أقراص الأسبرين من أكثر الأدوية المسكنة والتي تعرف باسم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، ويعمل على تخفيف الآلام، والصداع وألم الأسنان ولكن يمكن أن يسبب الأتي :

كالإصابة بنزيف المعدة عند تناوله لفترة طويلة ، عسر الهضم يتطور إلى تقرحات المعدة .

يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص المصابين بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية؛ لأنه يمكن أن يوقف تجلط الدم، ولكنه قد يسبب السكتة الدماغية التي تؤدي على نزيف في الدماغ، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب أثناء تناول هذا الدواء.

يمكن أن يتسبب الأسبرين في مشكلة صحية خطيرة للأطفال

بالإضافة الى أعراض الغثيان أو القيء.

فقدان الشهية.

التعب والإعياء.

التعرق الزائد.

