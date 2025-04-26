الجيش البولندي: مروحية عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية لبلادنا

أعلن الجيش البولندي، اليوم السبت، أن مروحية عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية البولندية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

السفير الروسي لدى بولندا يتجاهل طلب استدعائه

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إن السفير الروسي في بولندا لم يحضر إلى الوزارة بعد استدعائه على خلفية انتهاك المجال الجوي البولندي بواسطة صاروخ كروز روسي، مضيفًا أنه سيتم إرسال مذكرة دبلوماسية تطالب بتفسير هذا التصرف إلى وزارة الخارجية الروسية بطرق أخرى.

الهجمات الروسية

وفي نوفمبرالماضي، قصف صاروخ قرية بولندية على الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدنيين وكان المسؤولون الغربيون قد افترضوا حينها أن الصاروخ كان صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات تم استخدامه للدفاع ضد الهجمات الروسية.