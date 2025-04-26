جامعة طنطا تواصل حصد المراكز في دورة الشهيد الرفاعي للجامعات

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حصول منتخب الجامعة للكونغ فو على المركز الثالث ( طلبة / طالبات، بعد أن حقق طلاب الجامعة على ٩ ميداليات ٣ ميداليات ذهبية و ٣ فضية و ٣ برونزية، فى دورة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية الــ 52، حيث حصل الطالب سيف الدين محسن على الميدالية الذهبية وزن ٧٥، والطالب اسلام مجدي البياعه على الميدالية الفضية وزن ٥٦ك، والطالب انور شريف انور على الميدالية الفضية وزن ٨٥ك، والطالب محمد مصطفي صبري على الميدالية البرونزية وزن ٦٠ك، والطالب ادهم محمد فرغلي على الميدالية البرونزية وزن +١٠٠، كما حصل منتخب الجامعة طالبات على المستوى الثالث على مستوى الجامعات المصرية ، وحصلت الطالبة حبيبه امجد محمد على الميدالية الذهبية وزن ٥٦ك، والطالبة روفيده مروان خالد على الميدالية الذهبية وزن الـ ٨٠ك، والطالبة ايمان محمد عامر على الميدالية الفضية وزن ال ٦٥ك، والطالبة ايمان سعد ابو اليزيد على الميدالية البرونزية وزن ال ٦٠ك.

الحاصلين على الميداليات

هنأ الدكتور محمد حسين الطلاب والطالبات الحاصلين على الميداليات، معربا عن فخره واعتزازه بالأداء البطولي والمستوى المشرف الذي قدمه الفريق، والذي يعكس روح الانضباط والعزيمة التي يتحلى بها طلاب الجامعة، مؤكدا على دعمه الدائم للأنشطة الرياضية، لأهمية دورها في صقل شخصية الطلاب وتنمية روح التحدي والمثابرة لديهم.

مشاركه الطلاب

جدير بالذكر أن مشاركة الطلاب جاءت تحت إشراف الدكتور مجدى محمود وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد عبدالمنعم الشيخ، مدير إدارة النشاط الرياضي، وهاني عصر مشرف النشاط الخارج، والكابتن السيد عبد العزيز مدرب الفريق، والكابتن احمد عبد الحميد النحاس مدرب الفريق، ومحمد فتحى الكوش مشرف الفريق.