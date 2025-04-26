الأنبا برنابا يشارك في وداع البابا فرنسيس نيابة عن البابا تواضروس

في مشهد مهيب يعمّه الوقار وتغمره رهبة الوداع الأخير، شارك الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما وتوابعها، اليوم السبت 26 إبريل 2025، في مراسم وداع قداسة البابا فرنسيس، وذلك نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



مراسم الجنازة تبدأ في كاتدرائية القديس بطرس



تُقام مراسم الجنازة في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان وسط حضور كبير من أصحاب الغبطة والنيافة، بالإضافة إلى الآباء الكرادلة، الأساقفة، وقادة الكنائس من مختلف أنحاء العالم. وبعد قداس الجنازة، سيتم نقل جثمان البابا فرنسيس إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، حيث يُوارى الثرى في مكانه الأخير.



رسالة المحبة والاحترام بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية



تأتي مشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذه المراسم تعبيرًا عن المحبة والاحترام المتبادل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، وهو تجسيد واضح للعلاقات الطيبة التي تجمع بينهما على مدار تاريخ طويل من التعاون الأخوي والتواصل الدائم بين قيادات الكنائس.



تأكيد على التعاون الأخوي بين الكنيستين

هذه المشاركة تمثل أيضًا تأكيدًا على التعاون الأخوي المستمر بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية في العديد من المجالات الروحية والدينية، مما يعكس رسالة الوحدة والمحبة.