جامعة أسيوط تحصد المركز الثالث في بطولة الجامعات المصرية للكرة الطائرة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حصول فريق الجامعة على المركز الثالث في نهائيات بطولة الكرة الطائرة (طلبة)، ضمن فعاليات النسخة الثانية والخمسين لدورة الشهيد الرفاعي، التي استضافتها جامعة الإسكندرية خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

مشاركه أسيوط

وجاءت مشاركة جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ إيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن طارق محمد عبدالله، مدرب الفريق، والأستاذ جمال حسن رجب، من إدارة النشاط الرياضي.

رئيس الجامعة يهنئ الفريق

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي الفريق المشارك، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه الطلاب خلال البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح الالتزام والعزيمة لدى طلاب الجامعة، ويُجسد نتائج الدعم المستمر والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

دعم الطلاب وتشجيعهم

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الوطنية، إيمانًا بأهمية بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التميز الأكاديمي والرياضي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن مشاركة الجامعة في دورة الشهيد الرفاعي تأتي ضمن توجهها لتعزيز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ودعمها.

