سقوط المتهمين بالتعدي بالضرب على عامل توصيل في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بالتعدى على عامل توصيل طلبات بأحد المركز التجارية بمدينة حدائق أكتوبر بالضرب مستخدمين عصا خشبية، وإحداث إصابته حال توصيله أحد الطلبات.

القبض علي المتهمين بضرب عامل توصيل في أكتوبر

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة الفيوم أنه بتاريخ 14 الجارى حال سيره بدراجته النارية بدائرة القسم ، إصطدمت به سيارة ملاكى يستقلها 4 أشخاص وحال معاتبته لهم حدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب مستخدمين (مفك - عصا خشبية - سلاح أبيض) محدثين إصابته بجرح طعنى بالبطن.



أمكن تحديد وضبط السيارة ومستقليها 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.