محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع الحلول الفنية لتشغيل محطة مياه كوم أمبو

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكليفاته للمسئولين بسرعة تشغيل محطة مياه الشرب بكوم أمبو بكامل طاقتها التى يتم ضخها بواسطة 5 طلمبات بقدرة 750 لتر / ثانية يوم ، وهو ما تم تنفيذه بواسطه الفنيين المختصين بقطاع المياه مما ساهم فى إنتظام الضخ لمياه الشرب لخدمة نحو 350 ألف نسمة من أهالى مدينة كوم أمبو وقروى حجازة والكفور والعتمور والعباسية .

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع الحلول الفنية لتشغيل محطة مياه كوم امبو

جاء ذلك فى تفاعل مباشر مع المطالب الجماهيرية لوضع الحلول الفورية لها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وكلف محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للإشراف ميدانياً على أعمال رفع معدلات الحماية للوحدات الخاصة بتشغيل الطلمبات بحيث تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة فى ظل حداثة لوحات التشغيل حيث أنها كانت قد تأثرت أمس بإرتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 44 درجة.

التنسيق مع وحدة حياة كريمة لانتظام تشغيل المحطة

ومن جانبه أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع وحدة حياة كريمة بقطاع المياه بكوم أمبو بإشراف المهندس أحمد سليمان لانتظام تشغيل المحطة ، وهو ما تم تنفيذه من خلال ضبط الوحدات الخاصة بالمحطة، والتى تم زيادتها ضمن مشروع التطوير الذى تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية.

ولفت رئيس مركز ومدينة كوم أمبو إلى أن هذا المشروع لمحطة مياه كوم أمبو شمل منظومة المحابس والكلور و 5 وحدات مرشحة وللمياه العكرة والتى تم زيادتها ودعمها بلوحات تشغيل حديثة، فضلاً عن تركيب 2 محول كهربائى، مع إعادة تأهيل المروقات لتعمل بالكفاءة والجودة العالية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين منها على الوجه الأكمل.

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