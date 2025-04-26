نسبة التنفيذ تتجاوز 79%.. وزير الري يتابع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح وزير الري أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 79%، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام 850 ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، وجارى تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف.

الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية والكوبرى والبلاطة العلوية بقنطرة حجز الإبراهيمية

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، وتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية) وصب الكوبرى والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل.

وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

انتهاء الأساسات والجسم الخرسانى لقناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

قناطر ديروط الجديدة

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