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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل دليفري متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على  عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بأحد شوارع التجمع الخامس.

القبض على عامل دليفرى 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم بتضررها من "قائد دراجة نارية" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها أمام محل سكنها.

تحرير محضر بالواقعة 

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل توصيل طلبات،  مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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