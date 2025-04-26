ads
السبت 26 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إجراءات أمنية مشددة بالفاتيكان مع توافد 200 ألف شخص لوداع البابا فرنسيس

استعدادات مكثفة في الفاتيكان لجنازة البابا فرنسيس: قناصة وطائرات مقاتلة في وضع الاستعداد

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتواصل الاستعدادات المكثفة في الفاتيكان استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس، التي تُقام في ساحة القديس بطرس في روما. مع توافد أكثر من 200 ألف شخص منذ يوم الأربعاء الماضي، شهدت المنطقة إجراءات أمنية غير مسبوقة لضمان سلامة الزوار والوفود الرسمية التي بدأت بالوصول تباعًا من مختلف أنحاء العالم.
إجراءات أمنية مشددة لحماية الجنازة


في إطار الاستعدادات الأمنية، تم نشر قناصة على الأسطح في محيط ساحة القديس بطرس، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة في وضع الاستعداد في السماء، لضمان تأمين المكان في هذا الحدث التاريخي. السلطات الفاتيكانية أكدت على أن الإجراءات الأمنية ستظل مشددة طوال أيام المراسم، مع وجود تعزيزات من قوات الأمن الإيطالية وحراس الفاتيكان.

حظر رسمي لالتقاط السيلفي: احترامًا للمناسبة


وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على قدسية المناسبة، فرضت السلطات الفاتيكانية حظرًا رسميًا لالتقاط السيلفي خلال مراسم الجنازة. وقد شددت السلطات على ضرورة احترام جو التأمل والاحترام الذي يعم المكان، وناشدت الزوار بالتركيز على الصلاة والذكرى الطيبة للبابا الراحل.


توافد الوفود الرسمية: دول العالم تودع البابا

مع استمرار توافد المؤمنين، بدأت الوفود الرسمية بالوصول تباعًا للمشاركة في قداس الجنازة. رؤساء الدول، أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والكرادلة من مختلف أنحاء العالم توافدوا على روما لتقديم تعازيهم والمشاركة في وداع البابا فرنسيس، الذي كان يعتبر رمزًا للسلام والرحمة.


إحياء ذكرى البابا فرنسيس


يُتوقع أن تُشارك العديد من القيادات الدينية والسياسية في المراسم الكبرى التي تُعتبر لحظة فارقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. ويُعبر المؤمنون عن حزنهم العميق على فقدان البابا فرنسيس، الذي خلف وراءه إرثًا من السلام والمحبة على مر السنين.

 

الكرادله إذاعة الفاتيكان