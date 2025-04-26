الوداع الأخير.. الفاتيكان تستعد للاحتفال بالقداس الجنائزي للبابا فرنسيس وتنتهي من تجهيز المذبح

تستمر الاستعدادات في الفاتيكان للاحتفال بالقداس الجنائزي للبابا فرنسيس، حيث تم تجهيز مذبح القداس في ساحة القديس بطرس بشكل كامل، وتُعتبر هذه اللحظة تاريخية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية والعالم، حيث يستعد المؤمنون من جميع أنحاء العالم لتوديع البابا الراحل الذي خدم الكنيسة والمجتمع الدولي برسالة السلام والمحبة.



الكنيسة والعالم يتحدان في لحظة وداع

ويستعد الجميع في الفاتيكان للاحتفال بالقداس الجنائزي، الذي سيجمع مئات الآلاف من المؤمنين، بالإضافة إلى قادة دينيين وحكوميين من مختلف أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يكون هذا الحدث العالمي مناسبة لتأمل الجميع في حياة البابا فرنسيس، التي كانت مليئة بالتحديات والتضحيات من أجل نشر قيم العدالة والرحمة.

الاستعدادات تحت إشراف الفاتيكان

يتم الإشراف على جميع التحضيرات من قبل السلطات الفاتيكانية لضمان سير المراسم بكفاءة. وتضمن هذه التحضيرات إعداد المذبح الذي سيكون محور القداس الجنائزي، حيث ستتم إقامة الصلوات والطقوس التي تُختتم بتوديع البابا الراحل.

لحظة حزن وأمل في آن واحد

تسود أجواء من الحزن العميق في الفاتيكان، ولكنها أيضًا لحظة أمل في استمرارية رسالة البابا فرنسيس التي لا تزال حية في قلوب المؤمنين، وسيجمع قداس الجنازة بين الحزن على فقدان الزعيم الروحي وصلاة من أجل استمرار رسالته الإنسانية والدينية.