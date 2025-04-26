خطوة غير مسبوقة.. الرئيس الأمريكي يقدم تكريما للبابا فرنسيس

في خطوة غير مسبوقة، قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، تكريماً خاصاً للبابا فرنسيس، الذي توفي مؤخراً بعد سنوات طويلة من الخدمة الروحية والاجتماعية.

جاء ذلك في ظل مشاركة الرئيس الأمريكي في أحداث الجنازة التي تُقام في الفاتيكان.





كلمات تقدير وإعجاب من ترامب



وفي بيانٍ صادر عن المكتب الرئاسي، عبّر ترامب عن احترامه الكبير للبابا فرنسيس، الذي وصفه بالـ”رجل العظيم” و”رمز للسلام والمحبة”. وأضاف ترامب قائلاً: “لقد كان البابا فرنسيس صوتًا قويًا من أجل القيم الإنسانية والتسامح، وسنظل دائمًا ممتنين لخدمته العظيمة للبشرية.”



التكريم في سياق شاغر الكرسي الرسولي



تكريم الرئيس ترامب يأتي في وقت حساس، حيث يعكف العالم على التفاعل مع شاغر الكرسي الرسولي عقب وفاة البابا فرنسيس. يترقب الجميع اختيار البابا الجديد، وسط حالة من التأمل والتساؤل حول المستقبل الروحي للكنيسة الكاثوليكية.



العالم يودع البابا فرنسيس



تستمر فعاليات الجنازة في ساحة القديس بطرس، حيث يتجمع المؤمنون من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالقداس الجنائزي للبابا، الذي طالما حمل رسالة السلام والعدالة الاجتماعية.