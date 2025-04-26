قائد القوات الجوية يلتقى عددا من مسئولي القوات المسلحة التشيكية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية عدد من اللقاءات مع مسئولى القوات المسلحة التشيكية لبحث وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك تلبية للدعوة الموجهة من الجانب التشيكى.

والتقى قائد القوات الجوية بكلًا من اللواء بيتر تشيبيلكا قائد القوات الجوية التشيكية، وفرانتيسك سولك النائب الأول لوزير الدفاع التشيكى، وتناولت اللقاءات التأكيد على متانة وعمق العلاقات التاريخية التى تجمع كلا الجانبين وأهمية تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والتشيكية خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى قائد القوات الجوية خلال الزيارة بالسيد جيرى كوزاك نائب وزير الخارجية التشيكى وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين، وكذا فتح آفاق للتعاون مع الجهات التشيكية المختلفة العاملة فى مجال صناعة الطيران بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما قام الفريق محمود عبد الجواد بزيارة مقر شركة " إيروفودخودى " التشيكية العاملة فى مجال صناعات الطيران، وتنفيذ جولة داخل خطوط إنتاج الشركة للتعرف على إمكانيات وقدرات عدد من الطائرات الحديثة.

وفى ختام الزيارة وجه قائد القوات الجوية المصرية الشكر للجانب التشيكى على حفاوة الإستقبال وتوافق الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتشيكية.