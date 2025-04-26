بعد نجاح Sinners.. مايكل بي جوردان يستعد لإطلاق فيلم "Thomas Crown Affair"

بعد النجاح الضخم الذي يحققه مايكل بي جوردان، بفيلمه الجديد "Sinners"، يستعد الممثل الأمريكي الشاب لمشروع جديد مستند إلى فيلم الجريمة والرومانسية الشهير لعام 1968 "The Thomas Crown Affair" للنجمين فاي دوناواي وستيف ماكوين.

تفاصيل فيلم The Thomas Crown Affair4

من المقرر أن تطلق أمازون الفيلم في دور العرض السينمائية وفي IMAX في 5 مارس 2027، ويقوم جوردان بإخراج الفيلم وبطولته إلى جانب تايلور راسل في الفيلم الذي يتبع الفيلم الأصلي الذي يحمل نفس الاسم من تأليف نورمان جويسون، كما يقوم درو بيرس، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد بعد أن كتب ويس توك وجاستن بريت-جيبسون مسودة سابقة، ويتولى إنتاج الفيلم باتريك ماكورميك ومارك توبيروف، ويتولى آلان ترستمان، كاتب الفيلم الأصلي، مهمة الإنتاج التنفيذي.

قصة فيلم The Thomas Crown Affair

تدور أحداث الفيلم حول مدير بنك مغامر وذكي (توماس كراون) يعتقد أنه نجح في تنفيذ عملية سرقة مثالية بملايين الدولارات، ليضطر بعدها لمواجهة محققة التأمين (فيكي أندرسون) للتحقيق في عملية السرقة، وستحصل على 10% من الأموال المسروقة في حال استعادتها، ومع اقترابها من هدفها، تُوضح فيكي لكراون أنها تعلم أنه اللص وأنها تنوي إثبات ذلك، وتبدأ لعبة القط والفأر، مما يُثير انجذابًا جسديًا وعاطفيًا سرعان ما يتطور إلى علاقة غرامية، وفي عام 1999، صدرت نسخة حديثة للفيلم من بطولة بيرس بروسنان ورينيه روسو.