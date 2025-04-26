2 مايو محاكمة عاطلين في الشروع بقتل شاب بالساحل

حددت جهات التحقيق جلسة 2 مايو لمحاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الساحل.

استعراض القوة وحيازة سلاح أبيض

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه م. ح وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.

الشروع في قتل شاب

وأسندت النيابة العامة تهم الشروع في قتل شاب وحيازة واحراز سلاح أبيض وأدوات اعتداء عبارة عن سكين وشومة وتعدوا بتلك الأدوات على المجني عليه سالف البيان لفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.

اعترفات المتهمين بالواقعة

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأن خلافات الجيرة هي السبب في الواقعة، وذلك نتيجة خلافات لعب الأطفال، بيَّت الطرف الأول النية وعقدا العزم على إيذاء الأخير وفي سبيل ذلك أعدا سلاحا أبيض وأدوات اعتداء سالفة البيان.

وقال المتهمان إنهما توجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجد المجني عليه به وما أن ظفرا به حتى سددا له عدة ضربات بالأدوات سالفة الذكر فأحدثوا إصابته التي تم تداركها بالعلاج والتي أسفرت عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بنسبة 5% بيده اليمنى.

بلاغ بوقوع مشاجرة في الساحل

وتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.