صلاة الروزاري ترتفع في ساحة القديس بطرس استعدادا لجنازة البابا فرنسيس

في ساحة القديس بطرس، ارتفعت أصوات المؤمنين بصلاة الروزاري، حيث اجتمعوا من جميع أنحاء العالم استعدادًا للاحتفال بالقداس الجنائزي للبابا فرنسيس. هذه الصلاة هي جزء من الاستعداد الروحي الكبير، الذي يهدف إلى تحضير قلوب المؤمنين للوداع الأخير للبابا الذي طالما حمل رسالة الرحمة والمحبة في جميع أنحاء العالم.



الروزاري.. صلة مباشرة مع الله ومريم العذراء



تعد صلاة الروزاري من أقدس الصلوات في الكنيسة الكاثوليكية، وهي تأمل في حياة يسوع المسيح بتوسط مريم العذراء. كما تُعتبر الصلاة أداة لطلب شفاعة العذراء مريم والتأمل في أسرار الحياة المسيحية. في هذه اللحظات الخاصة، ارتفعت الصلاة في ساحة القديس بطرس لتوحيد المؤمنين في دعاء جماعي من أجل راحة نفس البابا فرنسيس.

الصلوات في حضور مريم أم الكنيسة

مع تلاوة الروزاري، رفع المؤمنون صلواتهم إلى الله عبر شفاعة مريم، أم الكنيسة، لكي يستقبل الراعي الأمين الذي قاد الكنيسة في الإيمان والرجاء في ملكوت السماء. ووسط هذه الأجواء، قال أحد الحضور: “نطلب من الرب أن يستقبل البابا في ملكوته، فهو قد خدمنا بحب وتواضع طوال حياته.”



الروزاري في لحظات الحزن.. علامة من علامات الأمل والرجاء



بينما تشهد ساحة القديس بطرس وأرجاء الفاتيكان أجواء من الحزن، تبقى صلاة الروزاري علامة من علامات الأمل والرجاء. ومع اقتراب موعد القداس الجنائزي، يتمسك المؤمنون بهذه الصلاة العميقة التي تذكّرهم بقوة الإيمان والشهادة المسيحية في وجه الموت.