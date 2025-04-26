الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من بلدتي "إذنا" و"ترقوميا" غرب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "إذنا"، وداهمت عشرات المنازل واحتجزت عشرات الفلسطنيين منهم رئيس البلدية جابر طميزة، وحققت ميدانيا معهم قبل الإفراج عنهم، واعتقلت كلا من خليل الخروف، وأسيد أبو اجحيشة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة "ترقوميا" واعتقلت منها شابين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري هما: "أسامة ادعيس سلامة يونس (25 عاما)، معتز سلامة يونس (33 عاما)".

