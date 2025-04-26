ads
السبت 26 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من بلدتي "إذنا" و"ترقوميا" غرب محافظة الخليل.

 وأفادت مصادر أمنية - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "إذنا"، وداهمت عشرات المنازل واحتجزت عشرات الفلسطنيين منهم رئيس البلدية جابر طميزة، وحققت ميدانيا معهم قبل الإفراج عنهم، واعتقلت كلا من خليل الخروف، وأسيد أبو اجحيشة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة "ترقوميا" واعتقلت منها شابين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري هما: "أسامة ادعيس سلامة يونس (25 عاما)، معتز سلامة يونس (33 عاما)".
 

الخليل فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي إذنا