تطبيق ChatGPT يمنح مستخدميه ميزة التحليلات البحثية العميقة

أطلقت ChatGPT ميزة "البحث العميق" منذ فبراير الماضي، وهي الآن متاحة لمستخدمي نموذج الدردشة اللغوي الكبير، بالإضافة إلى ذلك باقات شات جي بي تي بلس وTeam وPro، وحتى مستخدمي تطبيق ChatGPT المجانى مثل iOS و Android ، ويتيح الوصول إلى نسخة بسيطة من "البحث العميق ، بواسطة نموذج o3 من OpenAI، ويمكن لـ "البحث العميق" إنشاء تقارير وتحليلات متعمقة في دقائق، وهي مهام قد تستنزف وقت طويل من العمل اليدوي.

نماذج متنوعة لمستخدمي التطبيق المجاني

ويتناول الإصدار الخفيف من Deep Research لمستخدمي التطبيق المجاني نموذج o4-mini من OpenAI، والذي سيعمل على نتيجة ترمز الى شركة الذكاء الاصطناعي إلى أنها "تماثل ذكاء" الإصدار الكامل من Deep Research.

من وجهة نظر OpenAI، سيصبح تشغيل الإصدار البسيط أكثر أداء وفعالية من حيث التكلفة، بينما تهدف الشركة إلى أن نتائج الإصدار الخفيف أقل، إلا أنها تستفيد بنفس أداء وجودة الإصدار الكامل.

ويقوم Deep Research بتحليل البيانات من مئات المصادر الإلكترونية وتجميعها ودمجها، ويمكن استخدامه لتقديم توصية مخصصة لشراء سيارة حديثة، أو تلفزيون جديد بشاشة كبيرة، كما يمكن استخدام هذه الميزة لإجراء تحليلات السوق، أو إيجاد مسكن، أو المساعدة في اختيار جامعة للدراسة.

تطبيق ChatGPT يمنح البحث العميق

ويمكن لمستخدمي تطبيق ChatGPT العمل على الإصدار البسيط لاستخدام البحث العميق لخمس مهام شهريا كحد أقصى، مع التوقعات بأنه سيتم زيادة هذا العدد ليشمل المزيد من الاستخدامات في الوقت المناسب.

وسيتم تحويل المستخدمين الذين يهدفون إلى الحد الأعلى المتاح به للإصدار الكامل إلى الإصدار الخفيف تلقائيا لتفادي أي انقطاعات، وسيسمح لمستخدمو EDU وEnterprise من بدء استعمال أداة DeepResearch الأسبوع المقبل.

كما تشمل ميزة GeminiAI من جوجل إصدار مماثل من DeepResearch متاح للأعضاء الذين يدفعون، وتهدف الميزة إلى إعداد تقارير وتحليلات في دقائق، بينما يستغرق إكمالها عادة ساعات من العمل البشري.