لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا تنوي الكشف عن تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التسوية الأوكرانية، حتى اكتمالها رسميًا.

وأضاف لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية "نحن أشخاص مهذبون للغاية، وعلى عكس البعض الآخر، لا نناقش علنًا ما يُناقش في المفاوضات.. وإلا، فلن تكون المفاوضات جادة".

واقترح وزير الخارجية الروسي أيضا مناقشة هذه القضية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأنه يسعده التحدث إلى أي شخص عبر وسائل الإعلام، حتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق.. قال لافروف إن ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد على وجه الأرض الذي يُدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.. مضيفا أن ترامب يعتقد أن الجانبين يسيران في الاتجاه الصحيح.

