إصابة 30 شخصا جراء زلزال الإكوادور

/ أصيب 30 شخصا من جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة "إزميرالداس" الساحلية في شمال غرب الإكوادور، ودمر ما يقرب من 180 منزلا، وفقا لأحدث الأرقام التي أصدرتها السلطات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن شبكات الكهرباء والاتصالات تضررت، بالإضافة إلى أحد الجسور والطرق.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا حوالي الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

واستبعد المعهد الإكوادوري لعلوم المحيطات (إينوكار) إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

وأكد رئيس الإكوادور الذي أعيد انتخابه مؤخرا دانييل نوبوا علي حسابه الشخصي على منصه "إكس " للتواصل الاجتماعي إنشاء ملاجئ وتوزيع مجموعات مساعدات إنسانية.

من جانبها، علقت شركة النفط الوطنية "بيترو إكوادور"، العمليات في مصفاة إسميرالداس التي تنتج 111 ألف برميل من النفط يوميا، وفي خط أنابيب سوتي عبر الإكوادور، الذي يحمل النفط إلى الساحل من الأمازون.

وكان خط الأنابيب قد تعرض لأضرار في شهر مارس الماضي، مما تسبب في تسرب أكثر من 25 ألف برميل من النفط الخام.

وأكدت الشركة في بيان أن منطقة الكارثة "لا تظهر أي انهيارات أرضية أو أضرار في أعقاب الزلزال".

