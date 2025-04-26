مقاعد مخصصة للكرادلة والأساقفة خلال تجنيز البابا فرنسيس

تتواصل الاستعدادات في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان استعدادًا لقداس الجنازة الرسمي للبابا فرنسيس، الذي وافته المنية قبل أيام عن عمر يناهز 88 عامًا. ويُنتظر أن يكون هذا الحدث أحد أكبر التجمعات الدينية في التاريخ الحديث.

كتيّب القداس.. دليل الصلاة في لحظة وداع

قامت اللجنة المنظمة بإعداد “الليبرتو”، كتيّب القداس الخاص بالجنازة، والذي يتضمّن نصوص الصلوات والترانيم التي ستُتلى خلال الاحتفال الإفخارستي، إلى جانب القراءات الإنجيلية والمقاطع الموسيقية المختارة.

مقاعد مخصصة للكرادلة والأساقفة

تم تخصيص صفوف من المقاعد للكرادلة والأساقفة الذين سيشاركون في الجنازة كمحتفلين مشاركين، حيث يُتوقع أن يشارك مئات من كبار رجال الدين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عشرات رؤساء الدول والحكومات.

قداس الوحدة والسلام

يرى مراقبون أن هذا القداس لا يقتصر فقط على توديع بابا محبوب، بل يمثل أيضًا لحظة وحدة روحية بين الشعوب والثقافات، لا سيما أن البابا فرنسيس كرّس حياته للحوار بين الأديان ونشر قيم المحبة والعدالة.