تجديد حبس قائد سيارة نقل تسبب في وفاة جامع خردة بالسلام

جدد قاضي المعارضات حبس قائد سيارة نقل لإصطدامه بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته بالسلام، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

سائق يدهس جامع خردة بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه حال عبور (جامع خردة) للطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "نقل" أدت لإصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون تراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة

المرج).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.