تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

السبت 26/أبريل/2025 - 10:29 ص

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 26-4-2025، فى سوق العبور.

أسعار الخضراوات

فيما يتعلق بالخضراوات، سجل سعر كيلو الطماطم ثباتًا عند 8 جنيهات، بينما بلغ سعر البطاطس 9 جنيهات. وشهد سعر الليمون البلدي تراجعًا طفيفًا بمقدار جنيهين، ليصل إلى 106 جنيهات للكيلو. وبلغ سعر كيلو البامية 66 جنيها، فيما سجل كيلو الملوخية 27 جنيها. الكوسة تراجعت لتقترب من 17 جنيها للكيلو، بانخفاض قدره 2.5 جنيه. أما الخيار المنتج داخل الصوب فقد وصل إلى 20 جنيها للكيلو، في حين تراجع الباذنجان الرومي ليسجل 12.5 جنيه بانخفاض بلغ 4.5 جنيه. البصل هو الآخر شهد تراجعًا ليصل إلى 15 جنيها للكيلو، منخفضًا بمقدار 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

أما أسعار الفاكهة فقد شهدت هي الأخرى تحركات ملحوظة، حيث سجل كيلو الموز البلدي 38 جنيها. التفاح المحلي تراجع إلى 66 جنيها بانخفاض قدره 3.5 جنيه. الخوخ تراجع هو الآخر ليسجل 47 جنيها للكيلو، وهو انخفاض مماثل بمقدار 3.5 جنيه. كما تراجع سعر البرقوق جنيهين ليبلغ 59 جنيها للكيلو. أما المانجو البلدي فبلغ سعرها 42 جنيها، وسجلت الجوافة 43 جنيها، في حين بلغ سعر البرتقال البلدي 22 جنيها للكيلو.

وعلى صعيد الصادرات الزراعية، سجلت مصر قفزة نوعية في العام 2024، حيث وصلت الكميات المصدرة إلى نحو 8.6 مليون طن، وهو أعلى رقم تحققه الدولة في تاريخها، بفارق يزيد عن 1.2 مليون طن مقارنة بالعام السابق. ووفقًا لإحصائيات صادرة عن وزارة الزراعة، جاءت الموالح في صدارة السلع التصديرية الزراعية بإجمالي بلغ 2.4 مليون طن، تلتها البطاطس بكمية تقترب من مليون طن، ثم البصل بإجمالي 321 ألف طن، تليه الفاصوليا، في حين جاءت المانجو والعنب أيضًا ضمن المنتجات الأبرز المصدّرة إلى الأسواق العالمية.

وتعكس هذه البيانات تطورًا كبيرًا في الأداء الزراعي المصري، ومدى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي يشهدها القطاع عالميًا.