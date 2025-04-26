حريق هائل في مطار لاهور الباكستاني وإلغاء جميع الرحلات الجوية

السبت 26/أبريل/2025 - 10:19 ص

اندلع، اليوم السبت، حريق ضخم في مطار لاهور الباكستاني، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية.

وذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحريق نشب بعد اشتعال أحد إطارات طائرة تابعة للجيش الباكستاني أثناء هبوطها في المطار.

وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث لاحتواء النيران، مما استدعى إغلاق المدرج مؤقتًا.

وفي سياق متصل ، دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وذلك في أعقاب الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة التي اتخذها البلدان ردًا على الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.