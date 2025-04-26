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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق للجنايات في دهس شاب ووفاته بالسلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة السلام  اليوم السبت، إحالة سائق سيارة نقل بتهمة التسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية. 
 

بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصرع شاب 
 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا  يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبانتقال  قوات الأمن لمحل البلاغ وعمل الفحص تبين مصرع شاب  أثناء عبوره  الطريق محل البلاغ، حيث اصطدمت به سيارة نقل مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها تسير دون تراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق  مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.


اعترفات المتهم بالواقعة

 

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وأنه لم يقصد  لكنه فوجئ أن المجني عليه أمام السيارة واصطدم به  ولاذا  بالفرار خوفا من المسألة  القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والسيارة المستخدمة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

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