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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل قتل شاب بسبب خلافات مالية في المطرية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

اعترفات المتهم ارتكاب الواقعة

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح ابيض في الصدر فاسقطه غارقا في دمائه.

مناظرة النيابة لجثة المجني عليه 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي عقب تلقيه طعنة نافذة بالقلب أحدثت جرحا غائرا بنسبة 30 سم إلى داخل القلب وهو الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.


ضبط متهم في طعن شاب بالمطرية

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية إخطارا من المستشفى التعليمي تفيد باستقالها جثة شاب بها طعنة نافذة في القلب وتوفي فور وصوله إلى المستشفي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما تعدي فيها كل منهما على الآخر فاستل الأول سلاح أبيض وطعن به الأخير فأسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المقدم.

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