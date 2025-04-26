خطف واحتجاز عاطل عن طريق الخطأ في مدينة نصر يقود زوجين للحبس

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل وزوجته، متهمين باحتجاز عاطل عن طريق الخطأ معتقدين أنه نجل أحد الأشخاص الذين بينهم خلافات مالية، وطلب فدية من أسرته، بمدينة نصر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.

خطف واحتجاز عاطل عن طريق الخطأ

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة، بعد تلقي بلاغًا من ربة منزل وموظف، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد بغياب نجل الشاكية، وهو عاطل وله معلومات جنائية، وتلقى الموظف اتصالًا هاتفيًا من مجهول يطلب مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه.

وعقب إجراء التحريات، تم التوصل إلى مكان احتجاز المجني عليه وتحريره، وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما، اعترفا باستدراج المجني عليه وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وتكبيله بالحبال، معتقدين أنه نجل أحد الأشخاص الذين بينهم خلافات مالية.

وعقب اكتشافهما اختطاف الشخص الخطأ، قررا مطالبة أهله بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وتم ضبط إيصالات الأمانة الموقعة من المجني عليه والحبل المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.