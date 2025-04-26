7 شهداء في قصف الاحتلال منزلين بمخيم الشاطئ وحي الصبرة في غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وحي الصبرة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت قصفت منزلا يعود لعائلة أبو عبدو بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا يعود لعائلة الخور في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين، ولا يزال عدد آخر من المفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال لعدد كبير من المنازل في المنطقة ذاتها.

وفي 24 أبريل، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 18 منهم، وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الخميس، أن طيران الاحتلال الحربي شن غارات على منزل يؤوي نازحين، قرب مفترق حلاوة بجباليا البلد شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا، وإصابة آخرين غالبيتهم وصفت حالتهم بــ"الخطيرة".

