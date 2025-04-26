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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اصطدام حافلة ركاب بعمود إنارة بمطار القاهرة ووقوع اصابات طفيفة

البوابة نيوز
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قال بيان رسمي لـ مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 26 أبريل، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عدد من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلي أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي اسفر عن إصابه السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.

وعلي الفور، تم نقل المصابين إلي مستشفى مصر للطيران للإطمئنان عليهم وعمل الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

هذا وقد أقلعت رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقى ركاب الرحله.. وفيما يخص الركاب المصابين فسيتم تسكينهم على رحلات اخرى بعد الإطمئنان علي حالتهم الصحية. 

هذا وقد توجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلي المستشفى للإطمئنان علي الحالة الصحية للمصابين .

 كما تواصل الجهات المعنية بمصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة مستجدات الوضع والوقوف علي أسباب وقوع هذا التصادم.