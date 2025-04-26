مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقدم لكم «البوابة نيوز» الدليل الكامل لأهم مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا ومباريات الدوري الإنجليزي والألماني.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة × ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

الأهلي السعودي × بوريرام يونايتد التايلاندى – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC HD

يوكوهاما الياباني × النصر السعودي – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي × إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد × إيبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون × فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ × ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هوفنهايم × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

فولفسبورج × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت × لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج × سانت إيتيان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر × موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليون × رين – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس × أستون فيلا – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين

أبو قير للأسمدة × وي – الساعة 4:30 عصرا

لافيينا اف سي × بترول أسيوط – الساعة 4:30 عصرا

المنصورة × ديروط – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport

بروكسي × أسوان – الساعة 4:30 عصرا

طنطا‏ × بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة on sport