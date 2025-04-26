أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 26/أبريل/2025 - 09:27 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 26 إبريل 2025، داخل الاسواق الرسمية بالتزامن مع عطلة البنوك في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي اخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه حيث سجل 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و51.1 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية ومصرف أبوظبي الاسلامي.

وتبعه في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، سايب، القاهرة، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الأهلي الكويتي"، مسجلا 50.97 جنيها للشراء و 51.07جنيها للبيع.

أقل سعر دولار



وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB وكريدي أجريكول.

وسجل ثاني أقل دولار أمام الجنيه نحو 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

الدولار في بنوك القطاع الخاص



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.9 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك، التعمير والاسكان، نكست، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري".