استكمال محاكمة 64 متهما في خلية "القاهرة الجديدة الإرهابية"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، محاكمة 64 متهماً في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم تكدير السلم العام.



تتم محاكمة المتهمين في إطار القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا ورقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

عقوبات قضايا الإرهاب

وفقا للقانون المصري، تشمل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية السجن المشدد لكل من انضم أو شارك في جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.

كما تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية، بينما تصل إلى السجن المؤبد في حال إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية.