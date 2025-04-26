مائل للحرارة.. حالة الطقس في مصر اليوم  السبت 26 أبريل 2025

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت في مصر، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية ، ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره و في الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

كما يشهد اليوم السبت ،شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الغربية والوجة البحرى ومدن القناة.



وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 16 درجةوعلى، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغرى 19 درجة .

حالة الطقس حتى الخميس

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم السبت 26 ابريل حتى الخميس 1 مايو ،حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية ، ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره و في الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم السبت ،شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الغربية والوجة البحرى ومدن القناة، و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 _ 29 درجة والصغرى 16_17 درجة وجنوب الصعيد من 35 _37 درجة، و الصغري من 18_ 20 درجة.

واضافت الارصاد انه من الاحد 27 ابريل الي الخميس 1 مايو ،يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.