أسعار الذهب في مصر اليوم 26 أبريل 2025

السبت 26/أبريل/2025 - 09:02 ص

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، الموافق 26 إبريل، حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

بدأ سعر الذهب لعيار 24 – والذي يُعد الأعلى نقاءً والأغلى سعرًا – عند مستوى 5474 جنيهًا للجرام عند البيع، بينما سجل سعر الشراء 5440 جنيهًا. ويُستخدم هذا العيار عادة في السبائك والجنيهات الذهبية.

أما عيار 22، الذي يُعتبر قريبًا في النقاء من عيار 24، فقد بلغ سعر الجرام منه 5018 جنيهًا للبيع، مقابل 4987 جنيهًا للشراء، ويُستخدم بكثرة في بعض أنواع الحُلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وشعبية في السوق المصرية، سعر 4790 جنيهًا للجرام عند البيع، و4760 جنيهًا للشراء، وهو الخيار المفضل لمعظم المقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار.

أما عيار 18، الذي يُعد الأقل تكلفة بين الأعيرة الشائعة، فقد بلغ سعر الجرام منه 4106 جنيهات للبيع، مقابل 4080 جنيهًا للشراء، ويتميز بلمعانه العالي ومظهره الجذاب.

وبالنسبة لعيار 14، الذي يدخل في بعض التصميمات الاقتصادية، فقد سجّل 3193 جنيهًا للجرام عند البيع، و3173 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 – وهو الأقل من حيث درجة النقاء – نحو 2737 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة

وفيما يتعلق بسعر الأونصة الذهبية، فقد وصلت في السوق المحلية إلى 170269 جنيهًا عند البيع، بينما بلغ سعر الشراء 169203 جنيهًا، في حين استقر سعر الأونصة عالميًا عند مستوى 3317.36 دولار.

كما سجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – سعر 38320 جنيهًا للبيع، مقابل 38080 جنيهًا للشراء.

تُشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في حركة السوق المحلية، وسط ترقب المستثمرين والتجار لأي تطورات عالمية قد تؤثر على أسعار المعدن النفيس، سواء من حيث تحركات الفيدرالي الأمريكي، أو تغيرات أسعار الفائدة، أو حتى التوترات الجيوسياسية التي تلعب دورًا في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.