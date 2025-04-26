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السبت 26 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم السبت 26 أبريل وتوقعات الأبراج

توقعات الأبراج اليوم
توقعات الأبراج اليوم
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تتعدد صفات الأشخاص وتختلف من شخص لآخر، وكذلك الأبراج، إذ يحمل كل برج صفات تميز شخصية من ينتمي إليه.

ونظرًا لهذا الاختلاف، تتباين أيضًا التوقعات المتعلقة بسلوك كل شخص بحسب شخصيته وبرجه، في هذا التقرير، نستعرض أهم توقعات الأبراج ليوم الإثنين الموافق 21 أبريل، وذلك على سبيل التبشير أحيانًا، وأحيانًا أخرى على سبيل التحذير. 

حظك اليوم توقعات الأبراج 

ونقدم خلال السطور التالية توقعات الأبراج:  

الحمل:

تحقق اليوم تقدم ملحوظ 

الثور:

تشعر اليوم بالاستقرار لإحساسك بالسعادة

الجوزاء:

اليوم أنت في مزاج رائع ذلك يؤهلك للتواصل الفعال

السرطان:

عليك التركيز اليوم 

الأسد:

برغم التحديات أنت قادر بأمر الله على تخطيها وذلك لثقتك بنفسك 

العذراء:

لا تردد واستشر من تثق فيهم 

الميزان: 

أنت مبدع اليوم وستفكر خارج الصندوق 

العقرب: 

انت على موعد مع تغيرات إيجابية 

القوس:

تجنب الانفعال واحذر الروتين في علاقاتك العاطفية

الجدي: 

لديك فرصة للتطور اغتنمها 

الدلو:

يوم مناسب للتخطيط الجيد وحسن التنظيم  إذ تتاح فرصة لك لتعلم مهارات جديدة تحسن من تطورك في عملك 

الحوت: 

الحظ يدعمك لا تتسرع في اتخاذ قرارتك وتريث بالقدر الكافي وحاول أن تكون حكيما.

حظك اليوم تعرف على حظك حظك من برجك توقعات الأبراج