استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ غرب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ببلدة ميت فجار

كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وتمركزت قوات الاحتلال وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة طفل (16 عاما) برصاصه في الحوض.

الاحتلال ينفذ مداهمات للمحالات التجارية في مدينة طولكرم

ونفذ الاحتلال تحركات مكثفة في عدد من شوارع وأحياء مدينة طولكرم، حيث جابت الآليات العسكرية الشوارع وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية وحملات مداهمة وتفتيش للمحال التجارية.

كما داهم الاحتلال عددًا من المحال التجارية وقام بتفتيشها واستجواب من تواجدوا داخلها، فيما اعتقلت ثلاثة شبان دون الكشف عن هوياتهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن آليات الاحتلال تركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارعي الحدادين ونابلس، في حين تمركزت قوة مشاة في حي دائرة السير شمال المدينة، حيث استولت على عدد من البنايات واتخذتها نقاط مراقبة بعد طرد سكانها قسرًا.