أمير عبد المجيد: لحنت أغنية «بحبك قولها للعالم» لأنغام أثناء قيادتي السيارة

قال الملحن والموسيقار أمير عبد المجيد، إن نجاحه مع الفنانة أنغام كان منقطع النظير، وأن أغنية "بحبك قولها للعالم" كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث لحنها أثناء ذهابه بالسيارة إلى استوديو الموزع محمد مصطفى لتسجيلها، واستغرق تلحينها ساعة وعشر دقائق (مدة الطريق).

تفاصيل تحويل أغنية «ساعدني وأساعدك» إلى نوتة موسيقية

وأضاف «عبد المجيد» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة "الحياة": "اتصلت بي أنغام أثناء وجودي في الاستوديو لتخبرني أنها ستغني في حفل أمام الرئيس الراحل حسني مبارك بمناسبة احتفالات أكتوبر مع الأوركسترا السيمفوني بقيادة الموسيقار نادر ناجي، وطلبت مني تحويل أغنية 'ساعدني وأساعدك' إلى نوتة موسيقية تصلح للأوركسترا.

وأكمل: لم أكن أعرف التوزيع الأوركسترالي، لكني بالصدفة وجدت عند محمد مصطفى قاموسين لتعليم الأوركسترا، فاستعرتهما وذهبت لصديق ملحن أوبرالي ليُعطيني نوتة، وقضيت الليل كله أحاول ترجمة اللحن إلى نوتات سيمفونية.

وتابع: في اليوم التالي، نجحت في المهمة، وغنت أنغام الأغنية بنجاح، ثم طلبت مني تعديل لحن 'بحبك قولها للعالم' ليتناسب مع الأوركسترا، فكانت بدايتي في التلحين السيمفوني."

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُعرض على شاشة "الحياة" كل يوم جمعة في الثامنة مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.