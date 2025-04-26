مستشفى 15 مايو التخصصي يُطلق تقنيات مناظير حديثة لعلاج الأورام بدون جراحة.. صور

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نحو دعم وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة، وتحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف الدكتور إسحق جميل، والدكتور أحمد رزق، نائبي رئيس الأمانة، شهدت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى 15 مايو التخصصي انطلاقة جديدة باستخدام تقنيات مناظير الفراغ الثالث، التي تمثل طفرة في علاج الأورام الدقيقة بدون تدخل جراحي.

حالات ناجحة

وقد تم إجراء ثلاث حالات ناجحة شملت:

شق عضلة المريء بالمنظار لعلاج مرض الأكاليزيا (Achalasia).

حالتين استئصال أورام بالمعدة باستخدام تقنية تشفية الأورام (ESD).

وجميع الحالات مستقرة وتحت إشراف طبي دقيق وبروتوكولات علاجية حديثة، بقيادة الدكتور أحمد عبد المنعم مدكور، رائد مناظير الفراغ الثالث في مصر والشرق الأوسط.

تطوير مستشفى 15 مايو

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة التطوير المستمر للمستشفى، الذي يُعد من أبرز مستشفيات جنوب القاهرة، ويضم 141 سريرًا داخليًا، 22 سريرًا رعاية مركزة، 26 سرير طوارئ، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متقدمة مثل القسطرة القلبية، الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، ويجري حاليًا تطوير أقسام القلب المفتوح والمخ والأعصاب ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

إدارة المستشفى:

يأتى هذا تحت إشراف الدكتور روماني ثابت، مدير المستشفى، والدكتور رامي حسين، نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتورة ريهام حسين، نائب المدير للأقسام الداخلية المتخصصة.

فريق طبي متخصص يقود الإنجاز

حيث شمل الفريق الطبي كلا من:

د. حمدي سيد، د. إسلام محمد نجيب، د. خالد يوسف حرحيرة، د. إسلام علواني

د. عماد السحماوي، د. أحمد حسام، د. حسام لطفي، د. آية أشرف

وفريق التخدير:

أ.د. إبراهيم جاد، أ.د. محمد عبد الجواد، د. محمد جمال

وبمشاركة باقي الفريق

التمريض والمناظير:

مشرفات: مس حنان حمدي، أميرة زكريا، نوال عابدين، آمال، نورا

مشرفة العمليات: مس حنان علي

إلى جانب فريق التمريض، التعقيم، والصيانة الطبية

أوضح رومانى ثابت، أن هذا الإنجاز يُجسد التزام المستشفى ووزارة الصحة بتقديم خدمات طبية متطورة تواكب المعايير العالمية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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