«سرفيس الجيزة»: ضبط 347 مخالفة حصيلة 25 حملة مكبرة على الموقف

قام اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة بشن حملة مكبرة على تفتيشية مكبرة على المواقف وتم تنفيذ ما يقرب من 25 حملة تفتيشية وتفقدية على جميع قطاعات وأحياء المحافظة على مدار 4 أيام عمل متتالية.

حملة تفتيشية وتفقدية

وجاء ذلك بناءًا على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على المواقف وتكثيف الحملات التفتيشية وأسفرت الحملات عن ضبط 347 مخالفة بين تحصيل أجرة أكثر من المقررة قانونًا والوقوف فى مواقف عشوائية وتقطيع خط السير.

وقد جاءت الحملات بقيادة رئيس جهاز السرفيس والرائد فوزى جاد نائب رئيس الجهاز وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ووليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم وشريف أبو هميلة مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية.

لاشين: حجز 8 سيارات منتهية التراخيص وضبط وإحضار 4 سيارات وردت بشأنهم شكاوى

كما تم أيضًا حجز عدد 8 سيارات منتهية التراخيص وضبط وإحضار 4 سيارات وردت بشأنهم شكاوى من المواطنين كما تم التواصل مع السادة المواطنين من الركاب والتأكيد عليهم بعدم دفع أى مبالغ مالية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ فورًا عن أى سائق يخالف التعليمات هذا.

وشارك فى الحملات كلٍ من عاطف عبد الله مشرف حملة الجهاز وسعيد قرنى رئيس قطاع غرب ومحمد فاروق المنسق العام لخطوط السير وجمال صلاح رئيس قطاع شمال ومجدى صلاح رئيس قطاع وسط ومحمد الزمر رئيس قطاع كرداسة وحسام الدين ثابت مشرف عام شمال الأقاليم وسيد عبدالوهاب رئيس قطاع أوسيم وهشام فؤاد مشرف حملة قطاع غرب

وجاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة حسام العيسوى ومحمد حنفى مباحث المرور وهانى أبوشنب وعمرو رزق الإدارة العامة للمرور.

النجار يؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة للمواقف وإلزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة المستمرة للمواقف وإلزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية ولا تهاون مع أى سائق يستغل المواطن وشملت الحملات ميدان الجيزة الرئيسى والبحر الأعظم وربيع الجيزى والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية والوراق والمناشي وردان إمبابة كفر حكيم ونكلا وأوسيم والكيت كات والبراجيل وبرك الخيام وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين ومزغونة وطريق مصر أسيوط الزراعى وابو النمرس.

