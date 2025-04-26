اليمن.. أنباء عن استهداف قيادي حوثي بصعدة خلال الغارات الأمريكية الأخيرة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بوجود أنباء عن استهداف أحد القياديين في جماعة الحوثي بمحافظة صعدة، وذلك خلال سلسلة الغارات الجوية الأمريكية التي نُفذت مؤخرًا.

7 غارات أمريكية على مواقع حوثية في مديرية مدغل بمحافظة مأرب شرقي اليمن

شنت طائرات حربية أمريكية سبع غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

غارات أمريكية مكثفة على مواقع الحوثيين في اليمن

ويوم الخميس الماضي، شنت القوات الأمريكية غارات مكثفة على مواقع بمحيط مدينة صعدة. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن الجيش الأمريكي شن 6 غارات على منطقة براش في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع للحوثيين في جبل هيلان بمحافظة مأرب وسط اليمن.

ويوم الإثنين الماضي، شنت الطائرات الحربية الأمريكية ثلاث غارات جوية متعاقبة على مواقع في منطقة نقم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

واستهدفت الضربات الجوية مواقع يشتبه بانتمائها لجماعة الحوثي، دون أن تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي خلفتها هذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد حدة التوترات الإقليمية، واستمرار الولايات المتحدة في تكثيف عملياتها الجوية في اليمن، مستهدفة ما تصفه بـ"أهداف مرتبطة بجماعات مسلحة تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية".

الحوثيون: 17 قتيلًا في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، يوم الجمعة الماضي، عن مقتل 17 عاملًا وموظفًا جراء غارات جوية شنتها طائرات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وبث الإعلام التابع لجماعة الحوثي، الصور والمشاهد الأولية لما قال إنها آثار الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.