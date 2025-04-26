أ ف ب: وفد من حماس يلتقي الوسطاء المصريين في القاهرة اليوم السبت

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وكالة فرانس برس نقلت عن قيادي في حركة حماس أن وفدًا من الحركة سيجري لقاءات مع الوسطاء المصريين في العاصمة القاهرة اليوم السبت، في إطار جهود الوساطة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى شن غارات مكثفة بالطيران الحربي والمدفعية، ليرتفع كل يوم عدد الشهداء والمصابين والمفقودين تحت ركام المباني المنهارة.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي بيت لحم وبيت جالا. وتمركزت في ساحة المهد، وشارع الصف، ووادي معالي، وجبل النواورة، ومدينة بيت جالا.

إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال ببلدة ميت فجار

كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وتمركزت قوات الاحتلال وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة طفل (16 عاما) برصاصه في الحوض.

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات للمحالات التجارية في مدينة طولكرم وسط انتشار مكثف فيها

ونفذ الاحتلال تحركات مكثفة في عدد من شوارع وأحياء مدينة طولكرم، حيث جابت الآليات العسكرية الشوارع وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية وحملات مداهمة وتفتيش للمحال التجارية.

كما داهم الاحتلال عددًا من المحال التجارية وقام بتفتيشها واستجواب من تواجدوا داخلها، فيما اعتقلت ثلاثة شبان دون الكشف عن هوياتهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن آليات الاحتلال تركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارعي الحدادين ونابلس، في حين تمركزت قوة مشاة في حي دائرة السير شمال المدينة، حيث استولت على عدد من البنايات واتخذتها نقاط مراقبة بعد طرد سكانها قسرًا.