رئيس المخابرات العراقي يلتقي الرئيس السوري لبحث مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة، إضافة إلى مناقشة فرص توسيع التبادل التجاري.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الوفد العراقي عبر عن دعم بغداد الكامل لدمشق، مؤكدًا حرص العراق على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

الوفد العراقي يؤكد دعم وحدة سوريا وعمق التعاون الأمني بين البلدين

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وقال مصدر رفيع ضمن الوفد لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الوفد العراقي أكد خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، دعم العراق الكامل لوحدة وسيادة الأراضي السورية، مشددًا على أن استقرار سوريا يُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة بشكل عام.

كما التقى الوفد العراقي خلال الزيارة بممثلي الإدارة المسؤولة عن العتبات المقدسة في سوريا، وأعرب عن اهتمام العراق بهذه المواقع الدينية وحرصه على تعزيز التعاون في هذا المجال. واختتم الوفد زيارته بجولة في مرقد السيدة زينب، مؤكدًا عمق الروابط الروحية والثقافية بين البلدين.