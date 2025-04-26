الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة موبايل أعلى الدائري بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول "بأسلوب المغافلة" من آخر يستقل سيارة ميكروباص متوقفة أعلى الطريق الدائرى وفر هاربًا رفقة آخران مستقلين دراجة نارية بالجيزة.

الأمن يضبط المتهمين



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول "المستولى عليه" لدى عميلهم "سيء النية") تم ضبطه وأمكن ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



لينك الفيديو

https://www.facebook.com/share/v/1AFmVtjmVe/