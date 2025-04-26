حالة الطقس اليوم السبت 26-4-2025 في محافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، ونستعرض معكم بشكل تفصيلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

حالة الطقس في البحيرة

وأعلنت الهيئة، في بيان لها عن تحسن في الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة، حيث سيكون هناك الرياح نشطة نسبيًا اليوم على بعض المناطق، وتبلغ سرعتها نحو 24 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للأتربة والرمال خاصة على الطرق المفتوحة والزراعية، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.50 إلى 2 متر، وهي معدلات شبه آمنة نسبيًا لحركة الملاحة، خاصة للمراكب الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في تلك الأوقات.

درجات الحرارة اليوم البحيرة

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في عاصمة محافظة البحيرة مدينة دمنهور، درجة حرارة عظمى نحو 26 درجة مئوية، في حين وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية، مما يُشير إلى طقس مائل للحرارة في النهار ومعتدل في الليل.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وسيشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت الهيئة، في بيانها عن نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم