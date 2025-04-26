إصابة 5 أشخاص في حريق بشارع البوسطة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الحريق الذي نشب بأحد المحال التجارية بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق تم السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات فيما أصيب 5 أشخاص باختناقات تم علاج 4 منهم بمكان الحريق ونقل الخامس إلى أحد المستشفيات الخاصة.

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة الحريق

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه فور وصول بلاغ الي غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية أسفل عقار مكون من 4 أدوار بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول بالانتقال الي مكان الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

السيطرة على حريق بالزقازيق

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه على الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ورجال الإسعاف والمرور، حيث تم الدفع بعدد 12 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتنظيم الحركة المرورية وفرض كردون أمني للسيطرة على الحريق.

وكلف المحافظ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية المتخصصة للمصابين والبالغ عددهم 5 حالات 4 منهم حالات اختناق وتم إسعافهم بمكان الحريق ونقل الحالة الثالثة لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم بناء على رغبة أسرته.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وجاري الآن عملية التبريد دون وقوع حالات وفاة.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين كائن بمركز الحسينية بجوار مسجد النور دون وقوع وفيات وإصابة حالتين بحروق من الدرجة الأولى تم نقلهم إلى مستشفى الحسينية لتلقي العلاج اللازم.

أشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والحماية المدنية والمرور لتواجدهم بموقعي الحريق بالزقازيق والحسينية وفرض كردون أمني للسماح بمرور سيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحريق والسيطرة عليه وكذلك تنظيم الحركة المرورية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

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