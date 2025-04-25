إصابة محمد عبد المنعم تفسد فرحة انتصار نيس على باريس سان جيرمان

حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فوزًا كبيرًا على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس مشاركة محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل فريقه، ليخوض اللقاء من بدايته حتى الدقيقة 67، حيث غادر أرضية الملعب مصابًا على نقالة، ليظهر باكيًا متأثرًا بإصابته في الركبة.

مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

تقدم مورجان سانسون لرفاق محمد عبد المنعم بهدف أول في الدقيقة 34، قبل أن يدرك فابيان رويز التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

إصابة محمد عبد المنعم

وفي الشوط الثاني، أضاف سانسون الهدف الثاني لفريق نيس في الدقيقة 46، قبل أن يتعرض محمد عبد المنعم لإصابة قوية، ليقرر مدربه فرانك هايس استبداله بزميله أنطوان ميندي، بعد إصابة مدافع منتخب مصر القوية.

إصابة محمد عبد المنعم

ونجح يوسف نداييشيمي في تسجيل الهدف الثالث لفريق نيس في الدقيقة 70، ليخطف زملاء محمد عبد المنعم 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

أرقام محمد عبد المنعم

بذلك، شارك محمد عبد المنعم في 12 مباراة مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى 5 مباريات أخرى في مختلف البطولات، ليصبح إجمالي مشاركاته مع الفريق 17 مباراة منذ انضمامه.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 54 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 78 نقطة على صدارة الترتيب، بعدما حسم اللقب رسميًا لصالحه منذ 3 جولات.