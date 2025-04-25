أخبار مصر اليوم|السيسي: ستبقى مصر عزيزة النفس شديدة البأس ترعى الحق

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

السيسي: ستبقى مصر رافعة الرأس عزيزة النفس شديدة البأس ترعى الحق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ستبقى مصر بوحدة شعبها، وبسالة جيشها ورعاية ربها رافعة الرأس، عزيزة النفس، شديدة البأس، ترعى الحق وترفض الظلم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

قرينة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضافت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل..كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه..تحيا مصر.

مدبولي يلتقي رئيس جمهورية أوغندا



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

«الصحة» تستقبل 58.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 58 مليونًا و466 ألفًا و262 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية مارس 2025.

مواعيد غلق وفتح غلق المحالات والمطاعم بالمحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي



أكدت د.منال عوض،وزيرة التنمية المحلية، أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 746 نزيلًا

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 746 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.