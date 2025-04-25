الأمن يكشف حقيقة الادعاء بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة.



فى إطار كشف حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإدعاء بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة.



الادعاء بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من (صيدلي – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته وبرفقته زوجته قام بقطع الطريق أمام إحدى السيارات دون قصد فقام قائدها بتتبعه والتعدى عليه وزوجته بالسب وإظهار "بندقية" وتهديده بها.

أمكن فى حينه تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة منشية القناطر)، وعثر بحوزته على بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فى إطار اعتراضه على غلق السيارة قيادة المُبلغ الطريق أمامه، ولم تسفر التحريات عن تعرض المُبلغ وزوجته لمحاولة سطو مسلح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.