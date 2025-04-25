ياسر إبراهيم يرد على هجوم جمهور الأهلى

رد ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، على الهجوم الذي تعرض له من جماهير الأهلي في الساعات الأخيرة، عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ياسر إبراهيم يرد علي هجوم جماهير الأهلي

وكتب ياسر إبراهيم عبر حسابه على "إنستجرام"، مساء اليوم الجمعة: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيغلط في أهلي اتقوا الله.

هجوم جمهور الأهلى

وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لانتقادات حادة من بعض الجماهير، بسبب تسجيله هدف تعادل صن داونز بالخطأ، في مرمى الأهلي عند الدقيقة 90 من مباراة الإياب، التي انتهت 1-1 باستاد القاهرة.

خروج الأهلي

وتأهل فريق صن داونز للنهائي على حساب الأهلي، مستفيدا من قاعدة الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل السلبي في الذهاب بجنوب إفريقيا.